I migliori film del 2023? Parola alla redazione!

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il, nonostante le difficoltà create dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, è stato un anno di grande cinema tanto in sala quanto sugli schermi delle nostri dispositivi, nella comodità di casa nostra, grazie alle piattaforme streaming. Le opere che abbiamo potuto apprezzare in quest’anno cinematografico sono davvero tantissime, e per chiudere ilnel migliore dei modi abbiamo deciso di fare un po’ di ordine in questo calderone e di chiedereredazione di Cinemaserietv.it quali sono stati per loro i titoli più significativi. Nell’articolo che segue abbiamo quindi radunato le Top 10 dei nostri redattori, che ci guideranno in un viaggio straordinario attraverso un anno fatto di blockbuster, sì, ma anche di lungometraggi arrivati più in sordina ma capaci di attirare l’attenzione di pubblico e critica. Con questa ...