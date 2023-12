I migliori cori da stadio del 2023

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si sente spesso parlare degli ultras come elementi negativi, violenti, li si accusa di non essere interessati davvero al calcio. Al di là delle etichette e delle generalizzazioni, però, c’è tanto altro. Frequentare la curva richiede dedizione, spirito di adattamento e di sacrificio. Bisogna cantare sempre, anche quando si perde, lanciarsi in trasferte-odissee ogni due settimane, resistere sotto la pioggia, con il gelo, con la neve (meglio se a petto nudo). Soprattutto, una parte degli ultras deve possedere un discreto spirito creativo per inventare ogni volta nuove coreografie, nuovi canti, nuovi modi di insultare gli avversari, la Lega Calcio, chiunque. Certi tifosi diventano quasi degli artisti, dei poeti metropolitani. Ogni anno nascono migliaia di nuovi: originali, rimaneggiati, riadattati. Una parte di questi rimane iconica: per la loro orecchiabilità ...