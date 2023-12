Hully Gully Forza Italia Vecchie glorie e casse vuote | coda lunga del berlusconismo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Altro che nuovi arrivi, per le Europee ecco Letizia Moratti, Gabriele Albertini e Roberto Formigoni per le Europee. “Uomo, ultrasettantenne e con più legislature alle spalle. Ormai l’identikit del forzista è questo”, dicono nel partito quanti confidavano in un rinnovamento