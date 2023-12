Horizon Automotive | 2023 sancisce successo modello business | +55% ordini su anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'azienda consolida la propria posizione di tech-mobility company - powered by Dealers - grazie agli investimenti in tecnologia, consolidamento del brand e rete di distribuzione su scala nazionale, tech-mobility company leader nel settore dei servizi di mobilità, mette a segno undi ottimi risultati, gettando le basi per un 2024 ancora più