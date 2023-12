Hojbjerg | il Napoli spera di chiudere con un prestito secco | come fece con Ndombele

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Per il mercato di gennaio,e Juventus sono su Pierre-Emiledel Tottenham. Sportmediaset scrive: “Entrambi i club vanno a caccia di un centrocampista e hanno messo gli occhi sul danese del Tottenham: i contatti sono già andati in scena, ma c’è da convincere gli ostici Spurs, tutt’altro che semplici da addomesticare. Soprattutto se si chiedono calciatori a prezzo di saldo o quasi. I dirigenti delle due italiane fanno leva sulla volontà del 28enne di giocare di più: il duello è aperto. Ma un precedente ‘gioca’ in favore dei partenopei., al massimo con diritto di riscatto:e Juventus non vogliono spostarsi da queste formule per concludere l’affare riguardante l’ex Southampton. Gli inglesi invece vogliono almeno 20 milioni di euro subito o un obbligo di riscatto: servirà lavorare ai fianchi ...