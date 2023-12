Hellas Verona-Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si giocano già una bella fetta di salvezza, in particolare i granata, quasi all’ultima spiaggia.si giocherà sabato 30 dicembre 2023 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono reduci dalla vittoria casalinga sul Cagliari incassando dopo oltre tre mesi di digiuno tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il cammino però è ancora lungo e complesso, soprattutto se si tiene presente il rendimento alquanto incostante della squadra di Baroni che ha conquistato soltanto 14 punti su diciassette partite, ed appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione I granata stazionano ...

Nella 17ª giornata di Serie A, oltre a sfide determinanti in zona Europa, anche alcuni match delicati in ottica salvezza . Tra questi Hellas ... (metropolitanmagazine)

Se le due Nazionali dovessero continuare il loro percorso fino alla finale, il Napoli dovrà a fare a meno dell'attaccante e del centrocampista anche per la sfida contro l'e il big match ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita- Salernitana Squadra in casaSquadra avversaria Salernitana Il match- Salernitana , valido per la 18a giornata della Serie A TIM 2023/24 , in programma ...La Salernitana avvisa il Napoli, per Mazzocchi l'offerta è bassa. I Campioni d'Italia potrebbero cambiare obiettivo, già individuato un altro possibile innesto.Sabato Mariani arbitrerà lo scontro salvezza del Bentegodi. Inzaghi, che ha un conto in sospeso con Baroni, potrebbe confermare il 4-2-3-1 ...