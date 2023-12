Hamas | video su un soldato israeliano catturato nel 2014 per fare pressioni psicologiche sui parenti degli ostaggi

In un video , condiviso sui social, la giornalista Plestia Alaqad, mostra la visuale da un bancone della casa di un’amica nella Striscia di Gaza ... (open.online)

Gaza non c'è più. È stata annientata e spazzata via. Sono passati poco più di due mesi dal l'attacco di Hamas del 7 ottobre e le immagini postate su ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Un tunnel utilizzato come base sotterranea dall’organizzazione terroristica Hamas scoperto ieri dall’esercito israeliano sotto ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un tunnel utilizzato come base sotterranea dall’organizzazione terroristica Hamas scoperto ieri dall’esercito israeliano sotto ... ()

Israele dice che Shaul è morto e chetiene il suo corpo in ostaggio. Il, diretto alle famiglie dei prigionieri israeliani catturati il 7 ottobre, mostra un fotomontaggio dei genitori di ...Segui ilfogliettone.it su facebookLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Macron a Netanyahu: 'Cessate il fuoco duraturo a Gaza'. LIVE ...Almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, in Cisgiordania. E' quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa… Leggi ...