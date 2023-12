Hamas non è sola

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La gente dovrebbe iniziare a ragionare: il popolo palestinese è una cosa eè un’altra.Enzo Porrettivia email Gentile lettore, vorrei tanto che lei avesse ragione, perché così basterebbe eliminaree il problema sarebbe risolto. In effetti i nostri massmedia, un po’ per ripulirsi la coscienza e un po’ per sostenere i piani genocidi di Netanyahu, ci inculcano la favola che esistano i buoni (i palestinesi) e i cattivi (). Ma le cose sono molto più complesse. Il primo rebus è l’assioma chesia un ente terroristico. La parola “terrorista”, secondo il diritto internazionale, è spesso un giudizio arbitrario e di parte. Certo, i miliziani si sono macchiati di alcuni atti terroristici nell’attacco del 7 ottobre scorso, ma ben di più lo hanno fatto gli israeliani uccidendo migliaia di donne e bambini a Gaza ...