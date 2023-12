Ha 63 anni e invecchia al contrario – “la gente pensa che abbia ancora 20 anni”

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fare i conti con il fatto che il nostro aspetto cambia nel tempo è una parte inconfutabile della vita.re significa inevitabilmente che il nostro corpo cambia, e a volte in modi che non necessariamente desideriamo. In un mondo ideale, tutti noi rimarremmo giovani, freschi e sani per tutta la durata della nostra vita, per quanto lunga essa sia. A quanto mi risulta, però, non esistiamo in un mondo ideale, ma in quello reale. Con il passare degliè normale che la vista e l’udito peggiorino, i capelli diventino grigi, che la pelle si afflosci e si corrughi e che i muscoli si indeboliscano. Così ci lasciamo alle spalle la nostra giovinezza e siamo costretti ad accettare il fatto che forse ci stiamo lasciando alle spalle i tempi migliori. Non c’è niente di male in questo, naturalmente, ma ciò non significa che non ...