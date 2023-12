Guerra ultime notizie Kiev | i russi avanzano | dicembre il mese peggiore Oms | popolazione di Gaza in grave pericolo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’agenzia dell’Onu sottolinea che solo 15 dei 36 ospedali della Striscia funzionano a pieno regime. Erdogan intanto attacca Netanyahu, È entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave Sea Watch 5 con a bordo 119 migranti soccorsi dalla ong tedesca al largo delle coste libiche il giorno della vigilia di Natale. La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha partecipato questa mattina a Teheran al funerale di Seyed Razi Mousavi, importante membro delle Guardie della rivoluzione, ucciso in un attacco di Israele dalle Alture del Golan mentre si trovava in Siria lunedì.

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Nebbia disempre più fitta nel confitto in Ucraina. Nellesettimane l'esercito di Kiev ha messo a segno una serie di colpi inaspettati contro le forze russe, l'ultimo e il più clamoroso dei quali ...Le polemiche contro Macron In reazione alledichiarazioni di Macron in diretta tv - in cui ... Di recente, con lain Ucraina, l'attore ha preso le distanze da Mosca Ma le ombre più grosse ...Se il 2023 è stato segnato da due guerre principali, quella tra Russia e Ucraina e quella tra Israele e Hamas, il 2024 potrebbe vedere l'esplosione di altri focolai. Sono molte, ...Secondo indiscrezioni pubblicate da Newsweek, dietro al successo degli ultimi attacchi ucraini ci sarebbe l'arrivo nel Paese dei tanto attesi F-16. Kiev al momento smentisce seccamente ...