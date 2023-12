Guerra Israele-Hamas | il conflitto si sta allargando? Gli scenari

Dal Libano gli Hezbollah hanno fatto sapere di aver lanciato versocirca 90 tra droni e razzi, un record assoluto dall'avvio del conflitto. Non è un caso che l'esercito israeliano, come ha ...' La situazione al nostro confine nord richiede un cambiamento. Il tempo per una soluzione di carattere politico sta per esaurirsi '. Così il ministro Benny Gantz , membro del gabinetto diisraeliano. Se il mondo e il Libano, avverte Gantz, non lavoreranno per ' far cessare gli spari contro le nostre località nel nord e non obbligheranno gli Hezbollah ad allontanarsi dal confine, ...Le 'nuove' preoccupazioni alla luce degli attacchi contro navi commerciali (nello snodo cruciale del Mar Rosso) e contro truppe Usa, dopo gli 'incidenti' che spesso vedono coinvolti l'Iran e i suoi 'p ...Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...