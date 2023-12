Guerra chiama Mulè “signora presidente” | “Perissa di FdI si arroga il diritto di chiamare Schlein ‘segretario’ Portate rispetto”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “Se lei tiene al suo genere, io tengo al mio. Basta rivolgersi a noi donne con appellativi maschili“. Maria Ceciliadel Pd prenda la parole in Aula durante i lavori sulla manovra per stigmatizzare l’atteggiamento dei colleghi, nel caso Marcodi FdI, che si rivolgono a colleghe donnandole al maschile come fatto con Ellydefinita “segretario” del Pd.quindi si è rivolta aldi turno Giorgiocosì: “”. Un appellativo che non è stato gradito del diretto interessato: “Onorevole, avrei qualcosa da ridire. La mia identità è quella e se si rivolge a me lo faccia come, non si può rivolgere a me come ‘...

In tutto il mondo - democrazie comprese - è evidente quella che, in inglese, sicallousness: ... Battersi per una questione sportiva come se fosse una. La politica dovrà essere consapevole.... connotata da continui conflitti armati, sono i profeti che offrono una nuova visione, che... una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della"...Roma, 28 dic - "Grazie signora presidente". Così, rivolta al femminile al presidente di turno uomo, Giorgio Mulè, inizia il proprio intervento su un emendamento alla manovra la deputata del Partito de ...Per la prima volta in chiaro, va in onda oggi, 27 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la versione in live action di "Dumbo", tra i classici Disney più amati in assoluto. In cabina di regis troviamo ...