GTA VI | possibile ritorno di un’ambientazione simbolo di Grand Theft Auto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una recente fuga di notizie ha rivelato che in un certo momento, Rockstar Games aveva pianificato perV un contenuto (che poi non ha visto la luce) pensato per riportare i giocatori a Liberty City, setting di diversi vecchi giochi della serie. A questo punto, è aperta la possibilità che Rockstar Games possa trasportare i giocatori indietro nel tempo per l’uscita di GTA VI, che arriverà su console nel 2025. L’attesa per il gioco si sta intensificando, con un recente primo trailer che ha letteralmente “spaccato” internet. Il video, lungo solo un minuto e trenta secondi, ha raggiunto la sorprendente cifra di 159 milioni di visualizzazioni in sole tre settimane. Ora sappiamo che GTA VI riporterà i giocatori a Vice City, una delle ambientazioni più iconiche della serie. Basata su Miami, Vice City è apparsa ...

È richiesto che rimanga nella casa di reclusione a vita, a meno che i medici non determinino che non sia più un pericolo. Kurtaj ha diffuso 90 video di gameplay di GTA. Ad esempio, è presente Johnny Klebitz di GTA IV e The Lost and Damned, e il vecchio protagonista Niko Bellic viene nominato durante una missione della storia, mentre in GTA: San Andreas è presente Agent, il gioco cancellato dagli autori di GTA.