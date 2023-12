Gratta e vinci | caffè macchiato d’oro | la coppia fa il pieno

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 28 dicembre 2023), la sosta per ilha preso una piega decisamente inaspettata: che sorpresa per questadi futuri genitori. Non sai mai dove possa nascondersi. Che “forma” abbia, quando e come intenderà palesarsi. O se mai lo farà, oltretutto, non essendo affatto scontato che la si incroci, prima o poi, nel corso della propria esistenza. Solo qualcuno ci riesce. Solo qualcuno vede cambiare la sua vita da così a così per merito della dea bendata. PixabayLadi cui vogliamo parlarvi oggi è entrata a far parte, proprio nei giorni scorsi, con suo immenso stupore, della schiera di fortunati giocatori che possono dire di essersi imbattuti nella fortuna. Che hanno assaporato, almeno una volta nella vita, la gioia derivante da un incontro che in tanti sognano di fare. Joselyn Bonilla e suo ...