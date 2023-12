Grande successo per la terza edizione di Ostia film festival italiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 – Si è conclusa(leggi qui), una rassegna che ha omaggiato l’arte in genere, il cinema, la musica, lo sport, il sociale, l’ambiente e la romanità, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli e Giampietro Preziosa, realizzata con il contributo della Direzione Cultura e Lazio Creativo della Regione Lazio, il riconoscimento della Direzione Cinema ed Audiovisivo, con il patrocinio di Roma LazioCommission, SIAE, FPI, Roma LazioCommission, Panalight. Numerosi gli artisti, registi, produttori, talenti del territorio, sportivi ed illustri ospiti che hanno preso parte al Cineland come apertura, per proseguire al teatro del Lido dicon ingresso libero. Oltre alle proiezioni ed agli ...

'I risultati raggiunti fino ad oggi, l'essere il terzo produttore al mondo di yacht sopra i 50 metri, ilriscosso al Monaco Yacht Show e gli importanti riconoscimenti ricevuti nel ...... altrimenti ripartirà dall'A2 perché il suo progetto avrà comunque durata pluriennale per cercare di costruire qualcosa dinel settore femminile come giàper la squadra maschile del ...Al Politeama giovedì e venerdì diretta da Gabriele Pignotta che porta in scena un successo cinematografico degli anni Ottanta. Lo spettacolo programmato inizialmente per il 4 e 5 novembre e poi ...“L’educazione finanziaria è un pilastro importante per la salvaguardia di quella stampella sociale che per gli italiani è il risparmio”. Così l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha dato il via a ...