Grande Fratello | il sondaggio a due giorni dalla puntata | chi rischia di più

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ila duedi sabato del: chidi più tra Grecia, Perla e Monia? Grecia, Perla e Monia: chi andrà al televoto eliminatorio insieme a Federico? Ecco cosa dicono i sondaggi a duedel. Suforumfree, Grecia è sicuramente la concorrente favorita che nondi finire al televoto, la percentuale per lei è del 45,12%. mentre non si distanziano di molto Perla ( 29,98%) e Monia (24,90%). Leggi anche–> Beatrice Luzzi e Letizia Petris, scintille al: cosa è accaduto Saranno decisive per ...

Massimiliano Varrese non si arrende e ha in mente un nuovo piano contro Beatrice Luzzi , ma sembra leggermente confuso. Dopo essere stato vicino alla ... (movieplayer)

Grandi emozioni per la gieffina Perla Vatiero al. In occasione del suo compleanno, l' ex fidanzata di Mirko Brunetti ha ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa da parte della sorella Loana , che è giunta fuori la famosa Casa ...Nonostante Perla e Greta siano ancora all'interno della Casa del, sembrerebbe essere emersa una notizia che ha lasciato il pubblico del web senza parole. Perla e Greta - Spetteguless.it Perla e Greta sono state per diverso tempo al centro di alcuni ...Massimiliano Varrese non molla e sta elaborando un nuovo piano per contrastare Beatrice Luzzi, ma sembra essere leggermente confuso.Nessuna tregua tra i due, dopo aver rischiato la squalifica e la tirata d’orecchie di Signorini l’ex ballerino ha pronta una nuova strategia: "Sono tornato" ...