Grande Fratello | il gesto di Greta per il compleanno di Perla

(Di giovedì 28 dicembre 2023)Rossetti scrive una dedica aVatiero nel giorno del suo: ilin CasaRossetti è entrata nella Casa dopo l’ingresso di Mirko Brunetti eVatiero. La gieffina con l’eliminazione dal gioco di Mirko si è avvicinata sempre di più ainstaurato un legame di convivenza pacifica. Le due donne in Casa spesso si ritrovano a confrontarsi e ad affrontare diversi alti e bassi. Leggi anche –> Fiordaliso e lo scherzo al: “C’è un aereo per te”. Ma è un bluff Ilin Casa della gieffina per ildiIn questa giornata ...

Doppio momento di gioia al Grande Fratello per Beatrice, che non si aspettava così tanta gentilezza. Invece nella giornata del 28 dicembre, a pochi ... (caffeinamagazine)

Ma la conduttrice in attesa della fine di questa edizione delnon è rimasta con le mani in mano, e dopo il docufilm 'Unica' sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti , è ...Jeremy Allen White è il co - protagonista Kerry Von Erich, ildi Kevin che ha gareggiato ... all'ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l'immortalità sul più...Anita Olivieri finisce ancora una volta al centro delle attenzioni per le sue esternazioni poco felici all'interno della Casa del Grande Fratello. Nell'ultima puntata del reality show ...Il judoka è finito al centro delle polemiche dopo aver accusato Garibaldi di essere il vero "burattinaio" del programma. Un video social lo inchioda.