Grande Fratello | Beatrice Luzzi chiama i fan a raccolta | Clima pesante avrò bisogno di voi

(Di giovedì 28 dicembre 2023)chiede il sostegno dei fan ora che ilnella casa delsta diventando nuovamente tossico. Oggi, sulla Casa del, un aereo ha sventolato uno striscione di bentornata a. I fan hanno festeggiato il suo ritorno nel loft di Cinecittà dopo i giorni trascorsi accanto al padre, che è stato sottoposto a un intervento al femore la scorsa settimana. L'attrice ha ringraziato i suoi sostenitori e li ha convocati, chiedendo la loro protezione in un momento in cui l'atmosfera nel reality show sta diventando nuovamente tossica.: L'aereo di Bentornata aQuando l'aereo dedicato all'attrice di ...

Grande Fratello , fuori e dentro la casa non mancano i colpi di scena. Stavolta a parlare è la moglie di Marco Maddaloni, Romina Giamminelli. In un ... (caffeinamagazine)

Oggi, sulla Casa del, un aereo ha sventolato uno striscione di bentornata a Beatrice Luzzi . I fan hanno festeggiato il suo ritorno nel loft di Cinecittà dopo i giorni trascorsi accanto al padre , che è ...Nelle ultime ore uno dei concorrenti delè finito in una bufera di commenti social e attacchi da parte degli haters: stiamo parlando dello sportivo Marco Maddaloni . In sua difesa è intervenuta la moglie, Romina Giamminelli . ...Beatrice Luzzi rivolge ora un appello ai suoi sostenitori, chiedendo il loro sostegno in un momento in cui il clima nella casa del Grande Fratello sta diventando nuovamente difficile.Alta tensione nella Casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi che punta il dito contro altri due coinquilini. Nel mirino dell'attrice, una dei personaggi principali nel reality di Canale 5, spicca L ...