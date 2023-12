Grand Hotel di San Pellegrino | pubblicato bando per restauro e gestione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) SanTerme. È statoildi gara che ha per oggetto “Concessione mista per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori pubblici di completamentodeldi SanTerme ex art. 132-133-134 e 180 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023”. Ilcompleto èsul sito del Comune al seguente ...

In attesa di essere accolto in studio da Alfonso Signorini, Mirko Brunetti è stato ‘parcheggiato’ in un hotel vicino agli studi televisivi, isolato ... (gossipnews.tv)

La notizia ci ha messo un secondo a girare in rete. Non appena la segnalazione di una fan del Grande Fratello ha raggiunto l’esperta di gossip ... (caffeinamagazine)

“L’ormai tradizionale classifica dei politici che hanno guadagnato di più (nell’anno fiscale 2022) porta una doppia sorpresa, in testa e in coda ... (secoloditalia)

Si è svolta presso ilStella Maris, la rituale 'conviviale' degli auguri di Natale del Rotary Club di Palmi. La serata si è aperta con i saluti del Governatore eletto, Maria Pia Porcino e della rappresentante ...Martedì 9 gennaio alle 15 aldi Ala di Stura è in programma un incontro pubblico con i residenti e gli operatori economici del territorio, durante il quale sarà presentato il progetto, ...La magia dei presepi di sabbia e delle evoluzioni sul ghiaccio a due passi dal mare stanno aggiungendo un tocco speciale alle festività riminesi. Sono state 10mila le persone che hanno pattinato all’I ...Tante idee sia per chi decide di trascorrere il 31 dicembre in hotel, sia per chi vuole salutare l'anno nella vivacità dei ristoranti del centro città o nella ruralità degli agriturismi di campagna o, ...