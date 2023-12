Granchi vivi nelle confezioni di plastica in Giappone | “Sembra un horror” VIDEO VIDEO

(Di giovedì 28 dicembre 2023)all’interno di vaschette di polistirolo, avvolti nel cellophane e messi sugli scaffali hanno turbato gli acquirenti all’interno di un negozio di pesce in. Ilè diventato virale e molti utenti hanno scritto: “Si muovono ancora,un film!”. Il contenuto è stato realizzato in un esercizio commerciale di Rikuzentakata, città della prefettura di Iwate, in. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica) Ilmostra chiaramente uno che cerca di liberarsi dalla trappola della pellicola trasparente, ma senza riuscirci. Si dimena, si alza e si abbassa senza trovare una ...

Li hanno messi nelle vaschette di polistirolo, avvolti nel cellophane e messi nello scaffale di un negozio di pesce. Ma alcuni deimessi in vendita erano ancorae vegeti. "È una scena che sembra tratta da un film horror" scrivono tanti utenti commentando il video diventato virale sui social e realizzato in una ...27/12/2023 01:07 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/12/27/video/_confenzione_plastica_supermercato - 421759715/ Copiato negli appunti https://www.lastampa.it/la - ...Li hanno messi nelle vaschette di polistirolo, avvolti nel cellophane e messi nello scaffale di un negozio di pesce. Ma alcuni dei granchi messi in vendita ...Un video virale su X (Twitter) mostra un granchio in un negozio di pesce confezionato in plastica ma ancora vivo e che tenta di liberarsi ...