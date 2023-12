Governo | problema otoliti per Meloni ma in miglioramento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - La premier Giorgiaè affetta da, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea che hanno costretto a letto al buio per due giorni la presidente del Consiglio e attribuiti, in un primo momento, a postumi dell'influenza. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Ieri sera, si spiega, un otorino ha visitatoa casa diagnosticando la "sindromeca" e le ha eseguito "la manovra" per risolvere la situazione. La premier è "già in via di", le è stato prescritto il collare e questa mattina "è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono".