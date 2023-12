Goggia | altra top 10 in Gigante Casse 6ª a Bormio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lo sci bergamasco registra un doppio piazzamento in top 10 in Coppa del Mondo. A Lienz Sofiasi piazza all’8° posto nel, proseguendo la serie di piazzamenti in top 10, mentre aMattiaha concluso la discesa libera con il quinto posto. Sulla pista austriaca, Sofia ha iniziato la prima manche col pettorale 17, facendo registrare un ottimo tempo, solo 28 centesimi dietro Lara Gut-Behrami, quarta alle spalle del trio composto da Mowinckel, Hector e ovviamente la campionissimaa Shiffrin. Nella seconda manche la bergamasca è andata alla ricerca della velocità per provare a scalzare l’austriaca Scheib dal primo posto momentaneo: dopo due ottimi intermedi iniziali, la linea non perfetta le ha fatto perdere qualche decimo. Si è piazzata a +0.60? al terzo posto momentaneo dietro anche a Vlhova, ...

Direi però che la discesa è. Federica Brignone è il gigante, ma non solo. La chiamano la vecchietta, ma ha esperienza. Adesso che Marta Bassino è forte anche in superG, mi aspetto un'...Direi però che la discesa è; Brignone è il gigante, ma non solo. Con Marta Bassino mi aspetto un'tripletta, come la nostra nell'86". Il tifo per lei non ha confini, anche dall'America e ...Rabbia Brignone: 'Mai trovato feeling, come sulle saponette'. Sorridono Goggia, Platino, Melesi, Zenere e Della Mea ...La prima manche del gigante di Lienz vede Federica dover recuperare anche per il podio (a 6 decimi), seppur con un 5° posto tutt'altro che da buttare considerato ...