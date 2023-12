Gnocchi alla boscaiola a modo mio | il primo piatto veloce | che piace a tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Glisono ungustosissimo, a base di salsiccia, piselli, funghi, ma non solo. Per unrealizzato completamente da noi, possiamo preparare anche gliin casa, vi lascio la ricetta con le patate o con il cavolfiore, che ben si accosta con questo condimento. Esistono alcune variazioni a tema, poi, per quanto riguarda il sugo: c’è chi non mette il poro, chi ne mette poco, chi non usa la panna. A me piacciono con entrambi, a dire il vero, quindi, vi lascerò la mia versione personale. Voi potete omettere l’ingrediente che vi convince di meno o fare come me e prepararla ricca e cremosa, ma se volete evitare la panna, ricordatevi di mantecarli in pentola fuori dal fuoco con parmigiano grattugiato a ...