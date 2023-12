Gli tolgono la sedia da dietro | De Luca va gambe all’aria

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Libero Quotidiano (@liberoquotidiano) Un imprevisto ha coinvolto Vincenzo De, Presidente della Regione Campania, durante il consueto brindisi di fine anno con lo staff regionale. Tale evento si è tenuto all’Auditorium del Centro Direzionale, a Napoli. Nel corso dell’evento, Dedoveva alzarsi per cogliere il calice del brindisi. In quel momento, uno degli addetti alle cerimonie, con intenti di assistenza, ha deciso di spostare ladove il presidente era precedentemente seduto. Tale episodio è stato rapportato dalla fonte del nostro giornale. Quando il Presidente della Regione Campania si è cercato di risedere, non si è reso conto dell’assenza della sua poltrona, risultando in una caduta con leall’insù. ...

Incidente a Napoli durante il brindisi di fine anno per il governatore De Luca: sparisce la sedia e lui cade a terra. Lo staff assicura: 'Sta bene'. Quando ha provato a risedersi, non si è accorto che nel frattempo un componente del suo staff aveva spostato la sedia per consentirgli il passaggio ed è finito a terra. Aiutato da due persone, il Governatore si è subito rialzato. Per Vincenzo De Luca una rovinosa caduta per fortuna senza conseguenze.