Gli sfilano la sedia e De Luca cade al brindisi di fine anno | la sequenza è virale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è caduto, senza conseguenze per la sua salute, durante il brindisi di fine anno all'auditorium della Regione. De Luca si è alzato dalla sua postazione per prendere un calice e contestualmente un membro del suo staff ha spostato la sua sedia: caduta inevitabile, con il presidente della Regione Campania che è stato aiutato a rialzarsi per poi alludere ai cosiddetti "portasecce", una delle espressioni che ha spesso utilizzato anche all'indirizzo di esponenti del Pd.

