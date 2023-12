Gli F-16 potrebbero essere già in volo in Ucraina Ecco perché

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Durante le ultime settimane, il numero di abbattimenti di velivoli sui cieli ucraini è cresciuto considerevolmente. Soltanto nel mese di dicembre è stata registrata la distruzione di otto velivoli della Vks (le forze aerospaziali russe): un jet è stato abbattuto ad inizio mese nei pressi dell’isola dei Serpenti, un altro è stato distrutto durante un attacco ad una base aerea, mentre altri cinque sono stati neutralizzati in prossimità del Natale. Una cifra molto più alta della media registrata negli ultimi venti mesi di combattimento, che ha spinto le Vks a ridurre il numero di sortite effettuate nel sud dell’, secondo quanto affermato dall’Institute for the Study of War. E che ha causato diversi interrogativi sulle motivazioni di questa impennata. Fino a sollevare il dubbio sul fatto che Kyiv potrebbe aver già ricevuto i famosi caccia F-16, la cui consegna è ...

