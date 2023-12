Giuseppe Conte è moroso di 6 mila euro con il Movimento 5 stelle

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023)nella sua spiegazione puntuta sui motivi per cui il suo reddito 2022 è il più basso fra quello dei leader politici ha sostenuto di avere uno stipendio solo da quando è stato eletto in Parlamento, a partire dunque dal 13 ottobre 2022. E si è vantato di non prendere integralmente l’indennità parlamentare: «A una parte di quello stipendio da parlamentare, come gli altri eletti del M5S, rinuncio», ha spiegato l’ex premier oggi presidente del. Nel M5s obbligatorio un contributo mensile di 2.500Anche se non proprio tutti rispettano l’impegno, la scelta dinon è un atto di generosità volontaria: è prevista dal «regolamento sul trattamento economico degli eletti M5s» in attuazione dell’articolo 5 dello statuto del...