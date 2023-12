Giuseppe Conte e la dichiarazione dei redditi | «Voto di povertà? No | ho solo risparmiato per condurre una vita agiata»

Ecco come sono cambiate le entrate dei membri della Camera e del Senato in attesa delle dichiarazioni di Angelucci (4,6 milioni nel 2022 e di ... (corriere)

In testa alla classifica dei ‘paperoni’ di camera e sanato c’è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva ha dichiarato nel 2022 guadagni per oltre 3 ... (caffeinamagazine)

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana , ha accettato di convocare il giurì d'onore chiesto dal leader del Movimento 5 stelle (M5s),, a causa delle dichiarazioni fatte dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , contro il partito e l'ex membro Luigi Di Maio, in merito alla riforma del Meccanismo europeo di ...Sulla richiesta dell'istituzione di un Giurì d'onore formulata dal presidente del M5S,, nei confronti di Giorgia Meloni, per le dichiarazioni del premier in Aula a Montecitorio sul Mes,...Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha annunciato: «Il Giurì d'onore chiesto da Conte su Meloni si farà. A presiederlo sarà Giorgio Mulè».È stato richiesto da Conte a seguito di un attacco di Meloni al Movimento 5 stelle in Parlamento. Non ha nessun potere punitivo e può solo stabilire chi ha ragione nella controversia ...