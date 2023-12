Giulia Salemi | la dolce dedica a Pierpaolo Pretelli per l’anniversario | “Siamo ancora qua”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesmentiscono categoricamente la crisi e non solo a immagini. Infatti, dopo la sorpresa diin occasione del loro anniversario mentresi trovava al ristorante con suo papà, la conduttrice ha voluto pubblicare alcuni scatti romantici insieme al fidanzato inserendo unaper i tre anni trascorsi insieme. Ecco le sue parole.anniversario ...

Tre anni d’amore per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In mezzo a tutti quei tira e molla, veri o presunti, che si sono consumati ultimamente, ... (blogtivvu)

Fotogalley - Natale d'amore per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Fedez, feste in casa con i bimbi e la cucciola ... (247.libero)

Fotogalley - Natale d'amore pere Pierpaolo Pretelli Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Fedez, feste in casa con i bimbi e la cucciola Paloma Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Rosa Perrotta in montagna con la famiglia ...Nonostante le continue voci di una crisi, i Prelemi sembrano più felici e innamorati che mai : nella giornata di oggi, 27 dicembre, la coppia formata dae Pierpaolo Pretelli ha festeggiato 3 anni insieme e l'influencer ha organizzato una tenera sorpresa per la fidanzata. I Prelemi festeggiano 3 anni d'amore: la tenera sorpresa ...Giulia Salemi, dopo la sorpresa di Pierpaolo Pretelli, ha voluto condividere alcuni scatti e una dolce dedica per il loro terzo anniversario ...Caso pandoro e Ferragni, la procura di Prato ha aperto un fascicolo modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati, per la vicenda legata ...