Giulia De Marco | una delle prime donne con la toga | si è spenta ad 83 anni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un’esempio di eleganza e riservatezza, di bravura, impegno ed umiltà. E’ morta a 83De, unache hanno fatto la storia in questo Paese e che fino al 2006 ha ricoperto il ruolo di presidente del Tribunale per i minorenni di Torino. Era sposata con Luciano Violante, ex presidente della L'articolo proviene da Il Difforme.

E’ morta Giulia De Marco , ex magistrato e moglie di Luciano Violante , ex presidente della Camera dei deputati. I funerali, secondo quanto si ... (ildenaro)

Si è spenta a 83 anni Giulia De Marco , moglie di Luciano Violante ed ex presidente del tribunale per i minorenni di Torino, che ha guidato fino al ... (thesocialpost)

Era la moglie di Luciano Violante Si è spenta a Torino, in Piemonte, Giulia De Marco , mogie di Luciano Violante, ex presidente della Camera dei ... (361magazine)

I bambini stanno bene • Sono morti l'ex presidente della commissione europea Jacques Delors, l'inflessibile ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble eDe, una delle ...Ma, ancora peggio, in questo caso offende tutte le donne, in un 2023 che è stato caratterizzato da diversi episodi di femminicidio, tra cui quello diCecchettin". Sono le parole diAntei ...Ecco i principali fatti di oggi, 28 Dicembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.In un colloquio che merita menzione avuto con Marco Neirotti già inviato de La Stampa, nel novembre 2013, Giulia De Marco, una delle prime otto donne ad entrare in magistratura nel nostro Paese, morta ...