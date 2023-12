Giugliano | successo per il concerto cameristico “Il Natale a Napoli” | domani l’esibizione di LDA

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Eseguito nell’ ex chiesa di San Rocco ail“Il” – EnsembleNapoletano. Ilrientra nella calendarizzazione degli eventi destinati algiuglianese, forbito di kermesse, non ultimo ildi Lele Blade e Tony Tammaro del 22 dicembre.per il“Ila L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il Cerignola vince 1 - 0 contro ilgrazie al gol di D'Ausilio, conquistando l'ottavo ... Il Lumezzane ottiene un importantecontro l' AlbinoLeffe (3 - 1), con Arrighini a segno dopo ...In campionato vengono dalcasalingo per 2 - 1 contro il Cagliari e sono quinti con 27 ...(canale 214 Sky) Pescara - Fermana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)- ...Il classico brindisi di Natale di AgorÀ della vigilia ha accolto non solo i giuglianesi ma tantissimi giovani anche dei paesi limitrofi e da Napoli città.FRANCESCO LOIACONO - Seconda vittoria esterna del Cerignola che prevale 1-0 sul Giugliano al “ De Cristofaro” nella ... realizzata nel primo tempo al 30’ da D’ Ausilio. Quinto successo in questo ...