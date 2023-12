Giovanni Fresi | orafo di Arzachena ucciso a bastonate dal figlio davanti ai carabinieri | era intervenuto per calmarlo in un locale

La vittima è, di 58 anni, noto orefice del posto, che è morto sul colpo. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essere stato sotto l'effetto di stupefacenti e avrebbe ...Omicidio nella notte per strada ad Arzachena dove un 35enne ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il padre, uccidendolo. La vittima è il 58enne, orafo molto noto nel Comune della Costa Smeralda, che era intervenuto vicino a un locale notturno per cercare di calmare il figlio che era in stato di agitazione. Il 35enne Michele ...Un 35enne di Arzachena (Sassari), Michele Fresi, ha ucciso il padre Giovanni, noto orefice della zona, con un colpo di bastone. L’episodio è avvenuto nei pressi di un locale dove l’uomo stava ...Michele Fresi, 35enne di Arzachena, ha ucciso il padre usando come arma un bastone. Il tutto è successo, intorno all’1:30, all’esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura, dove il 35enne stava ...