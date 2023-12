Giorgio Spaziani Testa | Sul superbonus il governo sta per creare il caos totale nei condomini

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il presidente di Confedilizia a HuffPost prevede grandi tensioni e contenziosi: "È vero che ogni atto o proroga costa molto, ma c’è un costo anche sociale da sostenere. Concedere 2 o 3 mesi in più per terminare i lavori sarebbe la scelta più auspicabile"

Superbonus, Confedilizia: estendere di 3 mesi il termine per la conclusione dei lavoriTesta: l'estensione della conclusione degli interventi deve essere limitata ai casi in cui si ...Il presidente nazionale di ConfediliziaTesta, e il presidente Ligure Vincenzo Nasini in una nota congiunta osservano: "Il problema che si creerà nei condominii fra qualche giorno è ...Il presidente di Confedilizia a HuffPost prevede grandi tensioni e contenziosi: "È vero che ogni atto o proroga costa molto, ma c’è un costo anche ...Si attende dal governo la proroga, per tre mesi, del Superbonus 110%. Secondo Ape Confedilizia, manca da realizzare il 22% dei lavori ammessi a detrazione. Nel dettaglio territoriale, nel levante gli ...