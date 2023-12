Giorgia Meloni e gli otoliti | parla l’otorino | cause e sintomi della sindrome

Leggi su seriea24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –alle prese con gli. Cos’è la vertigine posizionale parossistica benigna che blocca il presidente del Consiglio? Quali sono le? E i? Qual è la cura? A fare chiarezza è il professor Paolo Ruscito, primariodivisione di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Filippo Neri di Roma. Lo specialista spiega all’Adnkronos Salute lache ha costretto a letto al buio per due giorni la premier, costretta anche a rinviare la tradizionale conferenza stampa di fine anno. “La premierè giovane, ma la vertigine posizionale parossistica benigna di cui è affetta in passato colpiva prevalentemente gli anziani che, per colpavertigine violenta e intensa associata spesso a ...