Giorgia Meloni | conferenza stampa il 4 gennaio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Alle 11 ladella presidente del Consiglio. Problema otoliti per la premier ma è in miglioramento Si terrà il 4alle 11 ladella presidente del Consiglio,. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. La premier è affetta da otoliti, una sindrome il cui nome scientifico

Gianfranco Rotondi , esponente di Fratelli d’Italia, in un’intervista a ‘Il Foglio’ si sofferma sul duello tra Salvini e Meloni in ottica prossime ... (notizie)

Giorgia Meloni ancora non si sente bene. Per la seconda volta è saltata la conferenza stampa di fine anno della premier prevista oggi, alle prese ... (panorama)

La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio,, si terrà 'il 4 gennaio alle 11, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti'. Lo annunciano i collaboratori della premier spiegando che laè in fase di ripresa dopo un problema di ...12.30 Conferenza di fine annoil 4/1 Si terrà il 4 gennaio alle 11 la Conferenza stampa del presidente del Consiglio,, di fine anno. Era stata rinviata per la seconda volta. Era prevista per oggi alle ore 11 ma è stata rinviata a causa di un problema di salute. La premier è in fase di ripresa dopo un ...La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si terrà giovedì 4 gennaio alle ore 11 ...Un problema di «otoliti» che l'ha costretta «a letto e al buio» per quasi due giorni: è questa la causa dell'indisposizione della presidente del ...