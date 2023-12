Giorgia Meloni affetta da sindrome otolitica ma è in via di miglioramento

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - Il presidente del Consiglio,, èda, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Il premier, secondo quanto si apprende dai suoi collaboratori, è comunque in via didopo una visita dell'otorino, che le ha effettuato una "manovra" curativa.ha iniziato ad avere questo disturbo, i cui sintomi sembravano inizialmente legati a uno stato influenzale, l'altro ieri. Il premier porta ora un collare per tenere ferma la testa, poichè laprovoca vertigini. Fra gli altri sintomi avvertiti davi è anche la nausea. La conferenza stampa di fine anno, che il premier avrebbe dovuto tenere oggi, è così slittata ...

