Giorgia Meloni a letto per problema di otoliti | cos’è questo disturbo e come si guarisce

Per Giorgia Meloni questo è stato il primo Natale da single da quando ha terminato la sua relazione con Andrea Giambruno . Nonostante tutto, per il ... (donnapop)

Giorgia Meloni è assente da tempo per alcuni problemi di salute , infatti la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata due volte e non si è ... (caffeinamagazine)

Problemi di salute per Giorgia Meloni . Il premier ha avuto un problema di otoliti che l’ha costretta a letto e al buio per quasi due giorni. E’ il ... (laprimapagina)

Giorgia Meloni rimanda (ancora) la conferenza di fine anno : cos'è la sindrome otolitica di cui soffre

Giorgia Meloni è affetta da una sindrome otolitica, per questo la leader di Fdi e presidente del Consiglio ha rimandato per l'ennesima volta la ... (247.libero)