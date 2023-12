Gioachino Colombo e i suoi motori ruggenti | patrimonio dell' Italia

Il potente V12 da 340 CV progettato daera gestito da un gruppo cambio - differenziale diverso da quello delle altre Ferrari, dotato di un cambio marcia più deciso di quelli ...Il potente V12 da 340 CV progettato daera gestito da un gruppo cambio - differenziale diverso da quello delle altre Ferrari, dotato di un cambio marcia più deciso di quelli ...Gioachino Colombo ha ottenuto grandissimi risultati, come motorista e progettista, insieme ad Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, eccellenze tutte italiane ...Cuore meccanico, come dicevamo, è un motore da 3 litri a 12 cilindri, disposto in posizione anteriore, concepito con ingegno creativo da Gioacchino Colombo. Qui si respira la connessione con le corse.