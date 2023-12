Gigante femminile Lienz 2023 | risultati e classifica prima manche | Shiffrin dominante | Brignone quinta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mikaelaottiene il miglior tempo nelladeldi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Assolo della fuoriclasse statunitense, capace di fermare il cronometro in 1:01.82 e ipotecare la vittoria sulle nevi austriache. L’unica in grado di restare sotto il secondo di ritardo è la svedese Sara Hector, distante 63 centesimi. Terza piazza per la norvegese Ragnhild Mowinckel, a poco più di un secondo, mentre la migliore azzurra è Federicaa 1’63”. Nonostante unadiscreta, al traguardoha scosso la testa a causa di un errore commesso all’inizio che di fatto le ha impedito di lottare per la vittoria; il podio, ...

