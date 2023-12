Gigante femminile Lienz 2023 | partenza ritardata per la caduta di un’apripista

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Non è partito nel migliore dei modi la giornata di giovedì 28 dicembre, in cui è in programma ildi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Alle ore 10.00 era infatti prevista la, tuttavia a causa delladi, che ha perso il controllo degli sci ed è finita contro le reti, è stato necessario posticipare l’orario d’inizio. L’atleta è stata soccorsa e, seppur dolorante, ha lasciato l’area sulle proprie gambe. Con una decina di minuti di ritardo, la gara è finalmente potuta cominciare. SEGUI IL LIVE DELLA PRIMA MANCHE SportFace.