Gianni Agnelli e l' eredità | la sentenza cambia il quadro | la vittoria di John e Lapo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Annullata dal Tar del Lazio la nota con cui il Ministero della Cultura aveva dato il "via libera" a conoscere l'elenco delle opere d'arte appartenute ae ai suoi eredi. Accolto, quindi, il ricorso presentato dae Ginevra Elkann, nipoti dell'Avvocato. A chiedere la consultazione, invece, era stato un giornalista della trasmissione Rai Report, avvalendosi dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. I legali degli Elkann si sono opposti, sollevando non solo il problema della tutela della privacy ma anche quello relativo alla conservazione dei beni in questione. Secondo loro, inoltre, la richiesta era "non proporzionata rispetto allo scopo tipico dell'accesso civico generalizzato". Il Tar, allora, come riporta l'Ansa, si sarebbe concentrato sul "calare" la normativa sul campo della tutela e ...