Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano premiati come Atleti dell’anno Tutti i riconoscimenti della Fidal

Il 2023 è stato un anno d'oro, da sogno si potrebbe definire, pere Antonella Palmisano . I successi dei due atleti si sono contraddistinti per le loro doti, pe ril loro talento e per le loro qualità che li hanno portati a trionfare in tutti in ...Insieme alle Farfalle azzurre, agli schermidori Tommaso Marini e Martina Favaretto, il campione altista invita studenti e studentesse ad iscriversi al Corso in Management Olimpico, per partecipare ...Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano sono stati premiati dalla FIDAL come atleti dell'anno. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto ha ricevuto il riconoscimento federale insieme alla Cam ...Gianmarco Tamberi è Atleta dell'Anno, l'Oscar di fine stagione della Federazione italiana di Atletica leggera che incorona gli atleti più rappresentativi del 2023.