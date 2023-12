Genova | aggredisce l' ex compagna incinta | arrestato

commenta Aveva il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, ma si è recato nel negozio dove la donna di circa 30 anni lavora insieme al padre per aggredirla. E' successo nel quartiere ...- E' stato arrestato l'uomo di 38 anni che nel quartiere di San Fruttuoso ha aggredito l'ex compagna incinta e il padre di lei, intervenuto per difenderla. L'aggressore, sul quale pendeva già ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...Aveva il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, ma si è recato nel negozio dove la donna di circa 30 anni lavora insieme al padre per aggredirla. E' successo nel quartiere genovese d ...