Genoa-Inter | rispetto al Lecce un cambio | probabile formazione ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Domani, ultima partita del 2023. Inzaghi dovrebbe cambiare solamente una pedinaalla partita vinta contro il. LE ULTIME ? Verso, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A.al 2-0 rifilato alotto giorni, Simone Inzaghi dovrebbe toccare pochissimo nell’undici di partenza. Prevista solamente una novità in difesa: Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. Per il francese si tratterebbe di un ritorno dal 1? dopo l’infortunio occorso a Bergamo il 4 novembre contro l’Atalanta. Lasecondo il Corriere dello Sport.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; ...