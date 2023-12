Genoa-Inter | Inzaghi sorride per Frattesi e De Vrij La situazione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Matteo Barzaghi ha parlato di Davidee Stefan dein vista di, 18ª giornata del campionato di Serie A.– Queste le parole di Matteo Barzaghi su Twitter. “sta meglio oggi si allenerà con la squadra ed è previsto che parta per. Anche De(che ieri si è allenato al chiuso) oggi lavorerà completamente in gruppo e sarà regolarmente a disposizione. Dopo allenamento aggiornamento su Dumfries“. Fonte: Twitter Matteo Barzaghi-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del, in vista della sfida contro l'. Tutti i dettagli Alberto Gilardino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'. PAROLE ...Commenta per primo( venerdì 29 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'...La vittoria del Mapei Stadium contro il Sassuolo all'ultima giornata ha decisamente fatto risalire le quotazioni salvezza del Genoa, che venerdì 29 ...Dopo aver fatto risultato con Lazio, Roma, Napoli e Juventus e aver spaventato Milan e Atalanta, ora il Genoa vuol provare a ripetersi contro l'Inter nell'ultimo impegno del 2023. Un augurio nutrito a ...