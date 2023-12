Genoa-Inter | allenamento in corso! Ottimismo per tre presenze – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È in corso ad Appiano Gentile l’ultimoprima di. Inzaghi, alla vigilia, sta valutando le condizioni di tre giocatori: da Sky Sport 24 Barzaghi indica chi può recuperare e partire per Genova più tardi. IL DUBBIO – Gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi in vista di: «Il ballottaggio è uno, quello tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard. Il francese si sta ritrovando a livello di condizione fisica, dopo l’infortunio non banale di Bergamo. È rientrato prima del previsto e adesso ha bisogno di mettere minuti. Per il resto recuperato Davide Frattesi, Stefan de Vrij era un po’ raffreddato e si è allenato al coperto ma è previsto che partano per Genova. Stiamo aspettando la fine dell’, che è iniziato da poco, per capire se anche Denzel Dumfries entrerà ...