Gennaio è il mese del Veganuary | cos’è e come funziona

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Hai sempre pensato di provare a intraprendere una dieta vegana ma non hai mai trovato il momento giusto per iniziare?è ilperfetto per farlo. Quest’anno si tiene la decima edizione del, evento che promuove un’alimentazione vegetale e sostenibile. Un modo per provare la dieta vegana e, chissà, portarla avanti nel tempo.ilIlè un’iniziativa partita nel Regno Unito nel 2014 e poi diventata popolare in tutto il mondo. Nato dalla crasi tra Vegan e January, si basa sull’idea di aiutare le persone a provare un tipo di alimentazione vegetale coinvolgendoli con consigli e ricette che non prevedono prodotti di origine animale. Un impegno da portare avanti per 31 giorni, dall’1 al 31, proprio quando si inizia a pensare ...

È tempo di addii in Good Trouble . All'inizio del, la rete americana Freeform ha annunciato che i restanti episodi della quinta stagione della ...con il ciclo conclusivo è fissato per il 2(...Facciamo un esempio pratico di un affitto di 850 euro al. Di quanto aumenta aCon adeguamento annuale dello 0,7% (variazione rispetto allo stessodell'anno precedente): passa da ...Nel mese di gennaio 2024 proseguono gli appuntamenti alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra dedicati ai più piccoli, con letture ad alta voce in italiano e in inglese. Per i bambini dai 3 anni in su, ...L'accoppiata di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden a gennaio, entrambi disponibili dal day one, è stato un caso eloquente ma non isolato. Restando infatti nell'ambito dei mesi iniziali del 2023, ...