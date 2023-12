Gaza | Israele combatte contro “ultimo battaglione di Hamas” nel nord

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto due delle ultime infrastrutture diCity, da dove i miliziani hanno lanciato razziveicoli militari israeliani e da dove stavano preparando un attacco missilisticoi carri armati. Lo riferiscono le Idf in una nota. Continuano inoltre i combattimenti nei quartieri di Daraj e Tuffah dove i soldati israeliani ritengono si trovi l’dineldella Striscia di. L’Alto commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, lancia intanto l’allarme per il “rapido peggioramento” della situazione dei diritti umani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est dal 7 ottobre, giorno del terribile attacco di ...