Gardi | agente Elmas | “Eljif voleva giocare di più | sul Napoli ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Georgedi, ha parlato a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: La sua partenza “È stata una scelta condivisa col. È nata una buona opportunità di mercato per ile per il giocatore ed era il momento di provare una nuova avventura. Aha vissuto momenti incredibili e indimenticabili ed è molto affezionato al gruppo e alla città”.ancora ase avesse giocato con più continuità? “Questo non lo nego,avere più minuti ed essere un giocatore più importante, potendo essere più decisivo dopo l’annata importante come quella dell’anno scorso. Ma è sempre stato rispettoso verso i compagni e ha accettato le decisioni tecniche. Però è nata questa opportunità ...