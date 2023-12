Garbagnate | ex ospedale | una discarica di rifiuti sempre più grande

Un Incidente stradale tra moto e bicicletta ha causato il ferimento di due giovanissimi questo pomeriggio a Garbagnate . E’ successo in via Milano, ... (ilnotiziario)

L’Ospedale di Garbagnate si è classificato come Centro Oro per la cura degli Ictus , per il secondo trimestre del 2023, nell’ambito del programma ... (ilnotiziario)

L'altra donna, una 28enne, è stata medicata in codice verde all'di. Sul posto, intorno alle 17.45, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della ...L'altra donna, una 28enne, è stata medicata in codice verde all'di. Sul posto, intorno alle 17.45, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della ...Garbagnate: scaricati nell’ex ospedale 40 boccioni per l’acqua. L’area esterna dell’ex ospedale Santa Corona riserva continue sorprese, ma l’ultima, ...L'Ospedale di Garbagnate Milanese è stato riconosciuto come "Centro Oro" per il trattamento dell'ictus cerebrale. Il 75% dei pazienti viene trattato entro 60 minuti. La popolazione è invitata a ricono ...